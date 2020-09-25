11:32 25.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246715:Nataly

Нардеп Юрченко вышел из СИЗО: названа сумма залога

Украинский нардеп без фракции Александр Юрченко вышел из СИЗО вскоре после внесенного залога, назначенного ранее судом. Залог составлял 3 миллиона гривен. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на спикера Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемерис.

Нардеп Юрченко вышел из СИЗО: названа сумма залога

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", - отметила женщина.

Исходя из ее слов, стало понятно, что скандальный депутат покинул следственный изолятор.

Также, адвокат депутата Максим Никитюк подтвердил информацию об освобождении Юрченка.

Адвокат отметил, что залог был внесен еще вчера, 24 сентября. К слову, депутата подозревают в коррупции, а сумма залога, уплаченная ним равнялась трем миллионам гривен.

Ранее стало известно, что белорусский модельер Александр Варламов разоткровенничался и рассказал, что отправлял в президентскую баню Александру Лукашенко женщин по предоплате. Он отметил, что действия с проститутками имели место быть в 2002 году.


Поделиться

Читайте также:
 
Поправки в закон РФ: TikTok удалил около 250 видео о ЛГБТ по требованию российских властей COVID-19 в Украине: количество больных уверенно приближается к 4 000 Рейтинг моделей пылесосов 2020 Беларусские хакеры взяли на контроль вопрос о свержении "узурпатора Лукашенко"
Проишествия
  • 12:34 Фейковый "режим тишины": с начала перемирия позиции ВСУ обстреляли более 1000 раз
  • 17:26 Не бывать перемирию: на Донбассе боевики 3 раза нарушили "режим тишины"
  • 15:22 "Хлеба и личинок": бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками
  • 13:26 Забастовка против "крысиной хунты": беларусы отказываются платить налоги и коммуналку
  • 11:29 Отравление Навального: "Сварил Новичок, отхлебнул, впал в кому"
  • 16:56 В столичной больнице произошло два суицида за два дня
  • 16:32 Отравление Навального: экс-вице-премьер РФ рассказал, почему оппозиционер не погиб
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив