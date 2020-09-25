Нардеп Юрченко вышел из СИЗО: названа сумма залога

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", - отметила женщина.

Исходя из ее слов, стало понятно, что скандальный депутат покинул следственный изолятор.

Также, адвокат депутата Максим Никитюк подтвердил информацию об освобождении Юрченка.

Адвокат отметил, что залог был внесен еще вчера, 24 сентября. К слову, депутата подозревают в коррупции, а сумма залога, уплаченная ним равнялась трем миллионам гривен.

Ранее стало известно, что белорусский модельер Александр Варламов разоткровенничался и рассказал, что отправлял в президентскую баню Александру Лукашенко женщин по предоплате. Он отметил, что действия с проститутками имели место быть в 2002 году.