17:55 24.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Беларусские хакеры взяли на контроль вопрос о свержении "узурпатора Лукашенко"

Хакеры пообещали народу Беларуси устроить массовую атаку на режим непризнанного в стране президента Александра Лукашенко. Они не решились называть точную дату атаки, но отметили, что удар по властям будет серьезный и жесткий. Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Кибер Партизаны, передает УРА-Информ.

Беларусские хакеры взяли на контроль вопрос о свержении

Беларусские хакеры отметили, что удар по правлению произойдет с 24 по 30 сентября. Точную дату они не стали называть, во избежании предотвращения дополнительных проблем со стороны государства.

Также они добавили, что "узурпатор" скоро заплатит за избиение мирных протестующих и фальсификацию президентских выборов, которые прошли в августе в Беларуси.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава российского государства не поздравил своего колегу с прошедшей вчера инаугурацией.


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