Беларусские хакеры отметили, что удар по правлению произойдет с 24 по 30 сентября. Точную дату они не стали называть, во избежании предотвращения дополнительных проблем со стороны государства.

Также они добавили, что "узурпатор" скоро заплатит за избиение мирных протестующих и фальсификацию президентских выборов, которые прошли в августе в Беларуси.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, почему глава российского государства не поздравил своего колегу с прошедшей вчера инаугурацией.