Агенты ЦРУ в своем отчете-расслеовании отмечают, что президент России Владимир Путин и самые высокопоставленные российские чиновники осведомлены и, скорее всего, управляют операциями влияния РФ, которые направлены порчу репутацииВВ бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также на поддержку действующего лидера США Дональда Трампа и разжигание общественной розни и скандалов в преддверии предстоящих выборов на территории государства.

В данный отчет агенты также включили подробности проведенного управлением анализа деятельности украинского нардепа Андрея Деркача по распространению компрометирующей или лживой информации о политике Байдене.

Ранее сообщалось, что российский политик Владимир Жириновский прогнозирует, что Соединенные Штаты Америки исчезнут с лица земли к 100-летнему юбилею политика.