15:54 23.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Репутация Байдена пострадала: ЦРУ выдвинуло обвинения Путину

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и его ближайшиесоратники обвиняются ЦРУ в руководстве операцией по очернению репутации бывшего вице-президента Джо Байдена, тем самым вмешиваясь в грядущие выборы США. Об этом говорится в отчете Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который был опубликован The Washigton Post, передает УРА-Информ.

Репутация Байдена пострадала: ЦРУ выдвинуло обвинения Путину

Агенты ЦРУ в своем отчете-расслеовании отмечают, что президент России Владимир Путин и самые высокопоставленные российские чиновники осведомлены и, скорее всего, управляют операциями влияния РФ, которые направлены порчу репутацииВВ бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также на поддержку действующего лидера США Дональда Трампа и разжигание общественной розни и скандалов в преддверии предстоящих выборов на территории государства.

В данный отчет агенты также включили подробности проведенного управлением анализа деятельности украинского нардепа Андрея Деркача по распространению компрометирующей или лживой информации о политике Байдене.

Ранее сообщалось, что российский политик Владимир Жириновский прогнозирует, что Соединенные Штаты Америки исчезнут с лица земли к 100-летнему юбилею политика.


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