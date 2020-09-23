Европа не планирует идти на встречу Украине в вопросах Евроинтеграции

Маасикас также отметил, что при эом, Европейский Союз не отказывается помогать Украине в вопросах политики, экономики, а также финансовых вопросах.

"Какого-то большого политического шага в поле зрения нет. Это тоже реальность. Вы не можете сказать, что дальше мы сделаем вот это. Но что мы делаем, так это помогаем Украине стать ближе к ЕС", - отметил европейский дипломат.

Помимо этого, чиновник оценил выполнение украинским государством условий ассоциации с ЕС.

"У меня есть чувство, как будто мы на спектакле. Одна из самых сложных вещей – это второй акт. Вот, у вас премьера, на энтузиазме показываете новую вещь, все настолько захватывающе. Второй акт часто сложнее предыдущего", - подчеркнул Маасикас.

Также он отметил, что важнейшие первые шаги уже были сделаны после Револиции достоинства, когда Янукович сбежал из Украины. Политик отметил, что за недолгое правление шестого президента Украины также было создано немало институций и были заключены международные договоренности. В данный момент стоит лишь ждать чего-то нового на предстоящем саммите ЕС с Украиной, который сможет дать новый толчок к сотрудничеству с ассоциацией.

Ранее сообщалось, что президентская каденция действующего главы Беларуси Александра Лукашенко истекает 5 ноября текущего года, после чего в Европарламенте больше не будут признавать белорусского лидера легитимным главой республики.