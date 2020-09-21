15:57 21.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246662:Nataly

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона О предотвращении коррупции. Как сказано в ответе главы государства, несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи (недекларирование доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа) стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства. Об этом сообщает УРА-Информ.

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Шестой президент украинского государства обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "вырваны из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - отметил он.

Как стало известно ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переноса местных выборов в Украине в связи с эпидемией коронавируса.


Поделиться

Читайте также:
 
Отравление Навального: оппозиционер выдвинул требование В ОП назвали условия переноса местных выборов Кравчук серьезно раскритиковал Порошенко за Донбасс В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
Проишествия
  • 15:04 "Титушка Кива": под Одессой националисты устроили драку с правоохранителями
  • 13:04 В США поймали женщину, которая намеревалась отравить президента
  • 11:42 Протесты в Беларуси: граждан пачками пакуют в автозаки
  • 13:40 Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию
  • 12:55 В Запорожье заживо сгорели люди в авто
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив