Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Шестой президент украинского государства обратил внимание, что слова его обещания покинуть пост президента Украины в случае сознательного нарушения закона "вырваны из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством", и заявил, что его позиция по этому вопросу остается неизменной.

"Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно заключается в несвоевременном информировании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии моей семьи, и произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами. Подчеркиваю, что сразу после обнаружения указанной ошибки она была публично признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда интересам граждан или государства. Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется", - отметил он.

Как стало известно ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переноса местных выборов в Украине в связи с эпидемией коронавируса.