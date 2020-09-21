В ОП назвали условия переноса местных выборов

Подоляк также обратил внимание избирателей на то, что перенос или отмена выборов 2020 является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

Он считает, что эта тема выгодна многим политическим группам и оппозиционным силам: "Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании".

"То есть причины для переноса (местных выборов в Украине, - ред.)должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук выступил с резкой критикой в отношении пятого президента украинского государства Петра Порошенко и подписанных им Минских соглашений.