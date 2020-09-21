14:58 21.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Отравление Навального: оппозиционер выдвинул требование

Отравленный российский оппозиционный политик Алексей Навальный, соратники которого нашли бутылку с ядом, разработанным ранее в РФ, Новичком в его гостиничном номере, потребовал вернуть его одежду, так как отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Об этом Навальный сообщил в своем первом после отравления блоге, передает УРА-Информ.

Отравление Навального: оппозиционер выдвинул требование

По словам российского политика, в РФ уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации".

"Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу", - отметил Навальный.

Он также добавил, что теперь его интересует только одежда, в которой он был в день отравления.

"Меня сейчас интересует одно: моя одежда. А именно та одежда, в которой я был в день отравления 20 августа. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок", - добавил он.

Также оппозиционер обратил внимание на заявление главы СВР Нарышкина, который заявляет, что "Навального отдали в Германию без "Новичка", а там он оказался с "Новичком" (посыпали, наверное)".

Ранее сообщалось, что основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального в Германию в больницу Шарите, Яка Бизил рассказал подробности отправки в ФРГ бутылки со следами яда, которой пользовался политик.


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