13:44 21.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кравчук серьезно раскритиковал Порошенко за Донбасс

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид КравчукВ выступил с резкой критикой в отношении пятого президента украинского государства Петра Порошенко и подписанных им Минских соглашений. Об этом он сказал в интервьюВ Радио Свобода, передает УРА-Информ.

Кравчук серьезно раскритиковал Порошенко за Донбасс

Первый украинский президент подчеркнул, что Минские соглашения не выполняются в полном объеме ни одной из сторон, и на их выполнении спекулирует Российская Федерация. По его словам, эти договоренности прописаны так, что Украина не может их выполнить, а "разгребать придется очень и очень долго, и много".

"Теперь те, кто подписывал документ превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали и везде говорят: мы это сделаем, дайте нам еще раз власть. Посмотрите на Киев, уже на всех улицах портреты, надо взять власть, мы превратим Киев в европейскую столицу и так далее. Ну, а почему вы не делали 5 лет назад это. Кто вам мешал?", — сказал Кравчук.

"Я такой политики не воспринимаю. Не сделал - надо сказать, что я этого не сделал, потому что не мог сделать или не хватило чего-то, или не смог, скажи и не допускай больше ошибок. А вчера делал плохо, а сегодня учитель, того, что делал плохо - это уже не лезет ни в какие ворота, извините за выражение", — добавил первый президент Украины.

Как сообщалось ранее, вВ ряд статей закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской областей Верховная Рада внесет изменения, чтобы на правовой основе включить в документ "формулу Штайнмайера".


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