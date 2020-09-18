11:31 18.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246644:Nataly

В оппозиции Беларуси рассказали, как мирно свергнут Лукашенко

Оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства. Об этом заявил глава белорусского движения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24, передает УРА-Информ.

В оппозиции Беларуси рассказали, как мирно свергнут Лукашенко

По словам Губаревича, у белорусов есть четкая и консолидированная позиция – Лукашенко должен уйти. К силовому сценарию развития событий он готов, поэтому здесь преимущество не на стороне оппозиции, а на стороне правящего политика.

"Как показали первые дни после президентских выборов, он готов просто убивать, калечить, насиловать граждан Беларуси силами своих спецслужб. Силовое противостояние было бы для него самым простым решением проблемы", - отметил Губаревич.

Также активист утверждает, что оппозиция пытается оказывать психологическое давление на режим Лукашенко – и это постепенно приводит к успеху: соседние страны отказываются от сотрудничества с Беларусью (кроме России), что повлияет на экономику страны и спровоцирует колоссальный экономический кризис в ходе которого Лукашенко вынужден будет уйти с поста президента.

"Он приведет к выходу на улицы дополнительных слоев общества, которые сегодня еще не настолько заинтересованы в политической повестке, но, безусловно, не смогут обойти экономическую, когда не станет что есть", - подчеркнул Губаревич.

Как сообщалось ранее, 17 сентября, Европарламент окончательно решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа. Европейский парламент сегодня принял соответствующую резолюцию.


Поделиться

Читайте также:

  • Лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Telegram-канала Пул первой.

  • В Беларуси следует провести независимые и честные выборы нового президента. При этом они должны пройти с привлечением независимых наблюдателей. Об этом заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биген на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ, передает УРА-Информ.

  • Среди участников масштабных акций протестов против результатов выборов президента ;в Беларуси существует "некоторое упадническое настроение", заявил создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Live Степан Путило. Об этом он рассказал в своем интервью для РБК, передает УРА-Информ.

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав велике інтерв'ю представникам російських засобів масової інформації. На даний момент його ще не показали на телебаченні, але деякі видання вже цитують висловлювання білоруського президента.

  • Громадяни України Євген Васильєв, Костянтин Реуцький і Оксана Алешина, які позавчора були затримані в Білорусі в ході мирних протество населення Білорусі, вже були випущені з СІЗО. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу президента України Володимира Зеленського.

  • Лідер білоруської опозиції і головна суперниця чинного президента держави Олександра Лукашенка на виборах президента Світлана Тіхановском розповіла, коли повернеться в Білорусь. За її словами, це станеться, коли вона буде відчувати себе там у безпеці. Про це вона заявила на прес-конференції, передає УРА-Інформ.

  • Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що в державі необхідно створити систему, яка не буде зав'язана на чолі держави. Він розповів про роботу над третім варіантом Конституції і відкинув пропозицію опозиції повернутися до варіанту закону 1994 року. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на БЕЛТА.

  • Чинний, але не визнаний Європою, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в його країні готували "цю заварушку", все планують і направляють США, а європейці - підіграють. Під Варшавою створений спеціальний центр, розповів Лукашенко під час візиту на агрокомбінат Дзержинський. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на Белта.

  • Влада Білорусі оцінили збиток, нанесений в зв'язку з протестами в країні, в не менше, ніж 500 млн доларів. При цьому також постраждала інвестиційна привабливість і система зарубіжного кредитування. Про це заявив помічник президента Білорусі з фінансових питань Валерій Бєльський, передає БелТА.
 
Коронавирус в Украине готов пересечь психологическую отметку: данные на 18 сентября Сколько времени занимает доставка морем из Китая? Бесконтактные термометры: особенности, преимущества и рекомендации по выбору В США создали уникальный тест на COVID-19
Проишествия
  • 12:59 В номере Навального была найдена бутылка с "Новичком"
  • 12:21 Российские военные на учениях подбили собственный танк Т-90
  • 10:36 Протесты в Беларуси: жители рассказали о зверствах ОМОНовцев в СИЗО
  • 08:53 Украинский турист погиб в Болгарии: стали известны детали
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив