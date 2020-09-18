В оппозиции Беларуси рассказали, как мирно свергнут Лукашенко

По словам Губаревича, у белорусов есть четкая и консолидированная позиция – Лукашенко должен уйти. К силовому сценарию развития событий он готов, поэтому здесь преимущество не на стороне оппозиции, а на стороне правящего политика.

"Как показали первые дни после президентских выборов, он готов просто убивать, калечить, насиловать граждан Беларуси силами своих спецслужб. Силовое противостояние было бы для него самым простым решением проблемы", - отметил Губаревич.

Также активист утверждает, что оппозиция пытается оказывать психологическое давление на режим Лукашенко – и это постепенно приводит к успеху: соседние страны отказываются от сотрудничества с Беларусью (кроме России), что повлияет на экономику страны и спровоцирует колоссальный экономический кризис в ходе которого Лукашенко вынужден будет уйти с поста президента.

"Он приведет к выходу на улицы дополнительных слоев общества, которые сегодня еще не настолько заинтересованы в политической повестке, но, безусловно, не смогут обойти экономическую, когда не станет что есть", - подчеркнул Губаревич.

Как сообщалось ранее, 17 сентября, Европарламент окончательно решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа. Европейский парламент сегодня принял соответствующую резолюцию.