14:06 18.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Кабмине рассказали, когда Донбасс вернется под контроль Украины

Вопрос планомерного возвращения отдельных районов временно оккупированного пророссийскими боевиками Донбасса в состав Украины и вывод оттуда российских незаконных вооруженных формирований – это два разных процесса. Процесс реинтеграции может занять около 25 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, замглавы ТКГ по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на востоке страны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает УРА-Информ.

В Кабмине рассказали, когда Донбасс вернется под контроль Украины

По словам чиновника, окончание военных действий на Донбассе и вопрос освобождения украинской территории от российских войск не будут совпадать по времени.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт. Почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет? Я говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не совпадают по времени",- подчеркнул Резников.

Как сообщалось ранее, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам оккупированного Донбасса, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.


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