В Кабмине рассказали, когда Донбасс вернется под контроль Украины

По словам чиновника, окончание военных действий на Донбассе и вопрос освобождения украинской территории от российских войск не будут совпадать по времени.

"Реинтеграция продлится минимум одно поколение. Давайте говорить правду, об этом свидетельствует мировой опыт. Почему я говорю, что реинтеграция продлится 25 лет? Я говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не совпадают по времени",- подчеркнул Резников.

Как сообщалось ранее, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по вопросам оккупированного Донбасса, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.