12:03 18.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В ЕС назвали дату прекращения президентства Лукашенко

Президентская каденция действующего главы Беларуси Александра Лукашенко истекает 5 ноября текущего года, после чего в Европарламенте больше не будут признавать белорусского лидера легитимным главой республики. Об этом рассказал депутат Литвы в ЕП Петрас Аустревичюс, сообщает УРА-Информ со ссыбллкой на ;Reuters.

В ЕС назвали дату прекращения президентства Лукашенко

"Европарламент перестанет признавать его президентом страны", - сказал политик.

Также он уточнил, что начиная уже с 5 ноября в Европейском Союзе должны задуматься о полном пересмотре отношений с Минском, включая введение персональных санкций против Александра Лукашенко.

"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - считает Аустревичюс.

Как сообщалось ранее, оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства.


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