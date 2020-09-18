В ЕС назвали дату прекращения президентства Лукашенко

"Европарламент перестанет признавать его президентом страны", - сказал политик.

Также он уточнил, что начиная уже с 5 ноября в Европейском Союзе должны задуматься о полном пересмотре отношений с Минском, включая введение персональных санкций против Александра Лукашенко.

"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко", - считает Аустревичюс.

Как сообщалось ранее, оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси, которые начале после выборов президента в начале августа, не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента, которого не признает народ государства.