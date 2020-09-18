Украина согласна на "формулу Штанмайера"

По словам чиновника, в Украине дали добро на имплементацию формулы, однако решения о том, как это реализовать, пока не принято, но должно быть решено в ближайшее время..

"Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь", - сказал Костин.

Также он акцентировал внимание на том, что одной из главных проблем "формулы Штайнмайера" является ее несовместимость с порядком, который предусматривает передачу Украине контроля над захваченной пророссийскими бевиками украинско-российской границы. Проблему планируют решать на уровне лидеров стран нормандской четверки.

"Все понимают, что формула Штайнмайера, ее реализация, - она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров нормандского формата, которые смогут эту проблему решить", - подчеркнул Костин.

Как стало известно ранее, в России во время ;военных учений под Астраханью противотанковая ракета попала в танк Т-90. Военные применяли противотанковые ракетные комплексы, в частности – ПТРК Конкурс с 9М113М.