13:09 18.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина согласна на "формулу Штанмайера"

В ряд статей закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах оккупированных Донецкой и Луганской областей Верховная Рада внесет изменения, чтобы на правовой основе включить в документ "формулу Штайнмайера". Проблемные моменты с ее имплементацией должны быть урегулированы в рамках переговоров на уровне лидеров стран Нормандского формата. Об этом заявил представитель Киева в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Андрей Костин в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, передает УРА-Информ.

Украина согласна на

По словам чиновника, в Украине дали добро на имплементацию формулы, однако решения о том, как это реализовать, пока не принято, но должно быть решено в ближайшее время..

"Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены для того, чтобы этот закон вместе с включенной формулой Штайнмайера работал с точки зрения права. Вот об этом сейчас идет речь", - сказал Костин.

Также он акцентировал внимание на том, что одной из главных проблем "формулы Штайнмайера" является ее несовместимость с порядком, который предусматривает передачу Украине контроля над захваченной пророссийскими бевиками украинско-российской границы. Проблему планируют решать на уровне лидеров стран нормандской четверки.

"Все понимают, что формула Штайнмайера, ее реализация, - она несовместима с тем порядком перехода контроля над границей, который указан в минских соглашениях. Но это как раз является темой для переговоров, чтобы убедить и, возможно, подняться даже до уровня лидеров нормандского формата, которые смогут эту проблему решить", - подчеркнул Костин.

Как стало известно ранее, в России во время ;военных учений под Астраханью противотанковая ракета попала в танк Т-90. Военные применяли противотанковые ракетные комплексы, в частности – ПТРК Конкурс с 9М113М.


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