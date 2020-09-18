Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию

По словам Бизила, бутылка с водой из гостиничного номера российского оппозиционера Алексей Навального, на которой впоследствии обнаружили следы яда, разработанного ранее в РФ, была отправлена в Германию на авиасудне, которое доставляло политика на лечение в Шарите.

Он также уточнил, что бутылку из номера Навального решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще оставалась жидкость.

"Наша команда сделала это", — отметил Бизил.

Позже эксперты в лаборатории Мюнхена обнаружили в организме политика и на бутылке следы отравляющего вещества из группы Новичок.

Как стало известно ранее, бутылка из-под минеральной воды, на которой специалисты из лаборатории немецкой армии нашли следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок, была изъята из гостиничного номера российского политика-оппозиционера Алексея Навального в Томске.