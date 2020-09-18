13:40 18.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Отравление Навального: стало известно, как бутылка с "Новичком" попала в Германию

Основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку отравленного российского оппозиционера Алексея Навального в Германию в больницу Шарите, Яка Бизил рассказал подробности отправки в ФРГ бутылки со следами яда, которой пользовался политик. Как подчеркнул он в интервью немецкому изданию Bild, отвезти бутылку в Берлин его попросил представитель штаба Навального. Об этом пишет УРА-Информ.

Отравление Навального: стало известно, как бутылка с

По словам Бизила, бутылка с водой из гостиничного номера российского оппозиционера Алексей Навального, на которой впоследствии обнаружили следы яда, разработанного ранее в РФ, была отправлена в Германию на авиасудне, которое доставляло политика на лечение в Шарите.

Он также уточнил, что бутылку из номера Навального решили взять на борт, несмотря на то что в ней еще оставалась жидкость.

"Наша команда сделала это", — отметил Бизил.

Позже эксперты в лаборатории Мюнхена обнаружили в организме политика и на бутылке следы отравляющего вещества из группы Новичок.

Как стало известно ранее, бутылка из-под минеральной воды, на которой специалисты из лаборатории немецкой армии нашли следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок, была изъята из гостиничного номера российского политика-оппозиционера Алексея Навального в Томске.


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