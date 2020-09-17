В Европарламенте заявили, что Украина рискует лишиться безвиза с ЕС

Стоит отметить, что срок действия нынешнего руководства САП истекает в ноябре – тем временем Рада только сегодня, 17 сентября, определилась с составом комиссии, которая будет выбирать нового руководителя САП.

При этом члены комиссии явно не по душе евродепутатам. Сначала евродепутат и представитель группы Европейской народной партии по вопросам иностранных дел Михаэль Галлер у себя в Twitter выразил обеспокоенность, что Рада выбирает в комиссию "неопытных кандидатов, которым не хватает добродетели". Затем к его критике присоединилась немецкая евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.

"В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности для отбора руководителя САП. Это так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш помощи в размере 1,5 млрд евро", – написала фон Крамон в Твиттере.

Как стало известно ранее, бывший руководитель украинской таможни Максим Нефедов будет баллотироваться в депутаты Киевсовета.