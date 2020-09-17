14:42 17.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Европарламент "поставил крест" на карьере Лукашенко

В четверг, 17 сентября, Европарламент окончательно решил не признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси после выборов, которые прошли в начале августа. Европейский парламент сегодня принял соответствующую резолюцию. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Европарламент

Своей резолюцией Европейский парламент отверг результаты выборов президента в Беларуси 2020, которые проходили в августе, после чего вспыхнули масштабные протесты.

В резолюции также сказано, что результаты избирательной гонки были сфальсифицированы.

"Европарламент… отвергает результаты… выборов, состоявшихся в Белоруссии 9 августа, не признает Александра Лукашенко президентом по истечении его нынешнего срока полномочий", – говорится в документе.

Также ЕП призвал Совет Евросоюза безотлагательно ввести санкции против белорусов, виновных в фальсификации выборов, в репрессиях и насилии на белорусской территории.

Резолюции Европарламента не являются обязательными для выполнения, они имеют рекомендательный характер.

Как стало известно ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко договорились о том, что резерв российских силовиков в данный период времени не будет отправлен на помощь Минску.


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