Рейтинг Зеленского упал ниже психологической отметки

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского впервые с его победы на выборах в прошлом году упал ниже психологической отметки в 30 %.
Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенного 3-6 сентября, за Зеленского готовы были бы проголосовать 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании. Несмотря на падения рейтинга действующий президент все еще занимает первое место.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.
Во второй тур с Зеленским вышел бы представитель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, за которого могли бы проголосовать 15,5% таких опрошенных. На третьей строчке Петро Порошенко. За бывшего президента готовы отдать голоса 14% опрошенных. На четвертом месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, у которой поддержкаВ 9,3% опрошенных. Пятерку замыкает Игорь Смешко с поддержкой 6,3 процентов избирателей.
Все остальные кандидаты набирают меньше четырех процентов поддержки.
Ранее президент Украины дал интервью австрийской правительственной газете "Wiener Zeitung" и рассказал о главном приоритете во время президентства.
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