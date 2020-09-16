10:20 16.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Есихидэ Суга - новый премьер-министр Японии

Новый председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Есихидэ Суга был официально избран премьер-министром обеими палатами местного парламента в среду (16 августа). Он заменит Синдзо Абэ, который занимал этот пост почти восемь лет.

Есихидэ Суга - новый премьер-министр Японии

314 членов нижней палаты парламента, состоящей из 465 членов, Палаты представителей и 142 из 245 членов верхней палаты, Палаты советников, проголосовали за Сугу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Kyodo.

71-летний Суга, который был главным секретарем кабинета министров во время почти восьмилетнего правления Абэ, объявил, что продолжит политику своего предшественника. Абэ был главой правительства дольше всех премьер-министров в истории Японии. Недавно он объявил о своей отставке по состоянию здоровья.

Самой неотложной задачей нового премьер-министра станет возрождение экономики, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19, при одновременных усилиях по удержанию вируса под контролем. Суга также объявил, что он продолжит стремление Абэ к пацифистскому пересмотру японской конституции. Многие министры из кабинета Абэ, вероятно, сохранят свои посты в правительстве Суги.

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