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Войска РФ на протестах в Беларуси: Песков сделал заявление о решении Москвы

Президент Российской ФедерацииВ Владимир ПутинВ и глава БеларусиВ Александр Лукашенко договорились о том, что резерв российских силовиков в данный период времени не будет отправлен на помощь Минску. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков,В сообщает RT, передает УРА-Информ.

Войска РФ на протестах в Беларуси: Песков сделал заявление о решении Москвы

По словам Пескова, силовиков не будут переправлять через российско-белорусскую границу для оказания помощи действующему президенту РБ из-за конфликтов, которые возникли на почве нелегетимности выборов в республике.

"Путин и Лукашенко договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, отведут к местам постоянной дислокации", - цитируют Пескова российские журналисты.

Как стало известно ранее, лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Беларуси Александром Лукашенко.


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