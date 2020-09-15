Войска РФ на протестах в Беларуси: Песков сделал заявление о решении Москвы

По словам Пескова, силовиков не будут переправлять через российско-белорусскую границу для оказания помощи действующему президенту РБ из-за конфликтов, которые возникли на почве нелегетимности выборов в республике.

"Путин и Лукашенко договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, отведут к местам постоянной дислокации", - цитируют Пескова российские журналисты.

Как стало известно ранее, лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Беларуси Александром Лукашенко.