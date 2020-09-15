Степанов пообщался с мэрами: что в итоге решили

Министр здравоохранения Максим Степанов 14 сентября на протяжении 2,5 часов провел общения с мэрами областных центров по поводу ситуации с коронавирусом. О чем они договорились глава МОЗ рассказал на сегодняшнем брифинге, 15 сентября. Он отметил, что главной целью общения было убрать все политические вещи

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Важно, чтобы меры, которые мы предлагаем, выполнялись. Кроме того, контроль возложен именно на местную власть. Мы договорились по многим позициям. Я готов сам инициировать эти изменения в постановление правительства", - отметил он.

В тоже время по словам Степанова, мэры городов поддержали инициативу о том, что на данный момент не должны проводиться массовые мероприятия, а также нужен контроль в транспорте и на рынках. Также было предложение сменить режим работы школ или детских садов.

"Мы готовы это поддерживать", - отметил Степанов.

Напомним, что Тернополь отказался входить "красную" зону и вводить жесткий карантин.