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Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией

Отравленный неизвестными российский оппозиционер Алексей Навальный, который лечится в больнице Шарите в Берлине, заявил немецкому прокурору, что планирует вернуться на свою родину - Россию, как только позволит здоровье. Об этомВ сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает УРА-Информ.

Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией

По словам лидера российской оппозиции, он хочет продолжить свое дело, и как только он будет в добром состоянии здоровья - то вернется домой.

"Навальный не планирует находиться в ссылке на территории Германии. Он хочет вернуться в Россию и продолжить свое дело", — пояснил собеседник иностранного издания.

Также по информации издания, в беседе с прокурором Германии Навальный отказался удовлетворить просьбу Российской Федерации о совместном расследовании его отравления с Германией.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Алексей Навальный был выведен докторами из искусственной комы, его состояние значительно улучшилось. Сейчас российского политика постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.


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