Навальный опубликовал фото из больницы с семьей: подробности состояния оппозиционера

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое сообщение и фото после своего отравления неизвестными недоброжелателями. Свой пост вместе с фото из немецкой клиники Charite Навальный разместил на своей странице Instagram. Об этом сообщает УРА-Информ.
На фотоснимке российский оппозиционер Алексей Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своих ближайших родствеников.
Также на снимке видно, что на левой руке политика размещен катетер для медицинских процедур, а в области шеи все еще заметен пластырь.
"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.
Как стало известно ранее, Алексей Навальный, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором и признался, что хотел бы вернуться в Россию, как только ему позволит его здоровье.
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