14:14 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246606:Nataly

Навальный опубликовал фото из больницы с семьей: подробности состояния оппозиционера

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое сообщение и фото после своего отравления неизвестными недоброжелателями. Свой пост вместе с фото из немецкой клиники Charite Навальный разместил на своей странице Instagram. Об этом сообщает УРА-Информ.

Навальный опубликовал фото из больницы с семьей: подробности состояния оппозиционера

На фотоснимке российский оппозиционер Алексей Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своих ближайших родствеников.

Также на снимке видно, что на левой руке политика размещен катетер для медицинских процедур, а в области шеи все еще заметен пластырь.

"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Как стало известно ранее, Алексей Навальный, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором и признался, что хотел бы вернуться в Россию, как только ему позволит его здоровье.


Поделиться

Читайте также:
 
Кулеба рассказал есть ли угроза безвизовому режиму с ЕС ЕС признал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси В Украине полностью отменят "красную" зону: правила карантина снова поменяют Трамп угрожает Ирану: США ответят в 1000 раз сильнее
Проишествия
  • 09:55 Отравление Навального: оппозиционер дал отказ на просьбу РФ о расследовании его дела совместно с Германией
  • 08:33 Газ в Европу: под Киевом прогремел мощный взрыв трубопровода
  • 15:05 Убийство латиноамериканца в США: вспыхнули новые протесты
  • 13:31 Протесты в Беларуси: в МВД заявили о 774 задержанных
  • 16:15 На видео попали кадры, как "зеленые человечки" в Минске пакуют женщин в автозаки
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив