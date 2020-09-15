Навальный опубликовал фото из больницы с семьей: подробности состояния оппозиционера

На фотоснимке российский оппозиционер Алексей Навальный запечатлен на больничной койке в окружении своих ближайших родствеников.

Также на снимке видно, что на левой руке политика размещен катетер для медицинских процедур, а в области шеи все еще заметен пластырь.

"Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую", - написал Навальный.

Как стало известно ранее, Алексей Навальный, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором и признался, что хотел бы вернуться в Россию, как только ему позволит его здоровье.