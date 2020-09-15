13:58 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кулеба рассказал есть ли угроза безвизовому режиму с ЕС

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в данный момент нет предпосылок для отмены безвизового режима между Украиной и странами-членами Европейского союза. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова, передает УРА-Информ.

Кулеба рассказал есть ли угроза безвизовому режиму с ЕС

"Во-первых, я не вижу никаких признаков того, что Украина может вернуться, как вы сказали, в триединое братство, сестринство. Это как раз совместное усилие для всех нас, чтобы Украина продолжала движение в ЕС, в НАТО. Это абсолютно категорично. Во-вторых, я хочу очень четко заявить, что нет никаких угроз безвизу с ЕС", — отметил Кулеба.

Также он добавил, что европейские партнеры не информировали его о том, что видят возможность разрушения антикоррупционных структур в Украине.

"Я в силу работы много общаюсь с нашими партнерами, и я не слышу каких-то предметных претензий к тому, что мы разрушили эту самую антикоррупционную инфраструктуру. Безусловно, мы говорим с нашими партнерами, разговариваем по всем вопросам, и не только относительно борьбы с коррупцией, но и по реформам в целом, но какого-то желтого, не говоря уже о красном свете, который нам выставляют, говорить не приходится. Есть нормальный диалог", — заявил глава МИД Украины.

Как стало известно ранее, 14 сентября, мэры украинских областных центров обговорили ситуацию с карантином и распространением коронавирусной инфекции с министром здравоохранения Максимом Степановым.


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