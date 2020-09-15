ЕС признал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси

Боррель также подчеркнул, что Европейский СоюзВВ пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения между госодураствами могут быть заморожены.

Также глава дипломатии Евросоюза добавил, что лучшим решением ситуации в Белоруси являются новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Беларуси Александром Лукашенко.