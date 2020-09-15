ЕС признал Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию с протестами населения Беларуси, которые резко вспыхнули после президенстких выборов в стране. Народ Беларуси требует снятия Александра Лукашенко с поста главы государства. ТакжеВ Жозеп Боррель в ходе общения с журналистами отметил, что для ЕС Александр Лукашенко не является легитимными президентом Беларуси.
Боррель также подчеркнул, что Европейский СоюзВВ пересматривает отношения с Беларусью и изучает сектора, в которых отношения между госодураствами могут быть заморожены.
Также глава дипломатии Евросоюза добавил, что лучшим решением ситуации в Белоруси являются новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что лидер белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление перед встречей президента Российской Федерации Владимира Путина с лидером Беларуси Александром Лукашенко.
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