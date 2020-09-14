Тихановская обвиняет Путина в незаконности встречи с Лукашенко

При этом лидер оппозиции Светлана Тихановская выразила сожаление, что Путин решил проводить переговоры с до сих пор действующим президентом Беларуси Александром Лукашенко, которого она назвала "нелегитимным узурпатором".

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом", - резюмировала Тихановская.

Как сообщалось ранее, в понедельник утром, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Российскую Федерацию на встречу с главой страны Владимиром Путиным в городе Сочи.