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Протесты в Беларуси: Лукашенко улетел в Сочи к Путину

В понедельник утром, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Российскую Федерацию на встречу с главой страны Владимиром Путиным в городе Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший видео вылета президентского самолета, передает УРА-Информ.

Протесты в Беларуси: Лукашенко улетел в Сочи к Путину

Переговоры хранителей Минска и Кремля Путина и Лукашенко состоятся в формате "один на один". Планируется обсуждение союзных отношений между государствами, перспективы развития двустороннего сотрудничества и международной проблематики.

Как стало известно ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации. На данный момент его еще не показали на телевидении, но некоторые издания уже цитируют высказывания белорусского президента.

Он признал, что возможно уже даже немного пересидел на президентском посту, однако, по его мнению, на данный момент сейчас только он может защитить белорусов.


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