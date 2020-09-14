Макрон оценил действия Украины и РФ по Донбассу

"Макрон назвал значительным прогрессом обязательства сторон о прекращении огня в зоне украинского конфликта", - отмечает агенство.

В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина якобы в своей специфической манере трактует события на оккупированных Российской Федерацией территориях украинского Донбасса.

"Путин обратил внимание Макрона на попытки Киева по-своему трактовать минские договоренности и выборочно подходить к обязательствам", - утверждают у президента РФ.

Ранее стало известно, что член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что победой уже является то, что представитель России – Козак, прилетел в Берлин на переговоры советников Нормандского формата в самый неблагоприятный для РФ момент. В этом планеВ отравление Навального сыграло в плюс для Украины.