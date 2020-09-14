15:54 14.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Макрон оценил действия Украины и РФ по Донбассу

В Париже увидели определенное продвижение в вопросе урегулирование вооруженного конфликта на временно оккупированном востоке Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного звонка своему российскому коллеге Владимиру Путину, передает ТАСС.

Макрон оценил действия Украины и РФ по Донбассу

"Макрон назвал значительным прогрессом обязательства сторон о прекращении огня в зоне украинского конфликта", - отмечает агенство.

В Москве, в свою очередь, утверждают, что Украина якобы в своей специфической манере трактует события на оккупированных Российской Федерацией территориях украинского Донбасса.

"Путин обратил внимание Макрона на попытки Киева по-своему трактовать минские договоренности и выборочно подходить к обязательствам", - утверждают у президента РФ.

Ранее стало известно, что член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш рассказал, что победой уже является то, что представитель России – Козак, прилетел в Берлин на переговоры советников Нормандского формата в самый неблагоприятный для РФ момент. В этом планеВ отравление Навального сыграло в плюс для Украины.


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