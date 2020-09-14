12:09 14.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Еще две независимые лаборатории подтвердили, что Навального отравили "Новичком"

Две лаборатории - шведская и французская - независимо подтвердили выводы Германии о том, что лидер антикремлевской оппозиции Алексей Навальный был отравлен боевым агентом из группы Новичок. Об этом сообщил представитель правительства Германии.

Еще две независимые лаборатории подтвердили, что Навального отравили

Специализированные лаборатории в Швеции и Франции подтвердили предварительные результаты из Германии, сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на RFN.

Затем он призвал Россию к сотрудничеству. - Мы вновь призываем Россию объяснить эти события. "Мы находимся в тесном контакте с нашими европейскими партнерами, чтобы предпринять дальнейшие шаги", - добавил он.

"Новичок" - российский тип паралитических и судорожных средств из группы соединений V. Это фосфорорганические соединения, что само по себе доказывает их высокую токсичность. Самые известные боевые газы относятся к той же группе соединений: зарин, зоман и VX.

"Новичок", обнаруженный в конце 1970-х годов, являются наиболее ядовитыми из известных ядовитых боевых агентов. Смертельная доза в случае воздействия этих соединений в восемь раз ниже, чем в случае знаменитого VX.

Ранее мы сообщали, что Навальный вышел из комы.


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