14:41 12.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Венедиктова прокомментировала возможность своей отставки

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не намерена уходить в отставку с занимаемой должности. Об этом она сказала в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, передает УРА-Информ.

Венедиктова прокомментировала возможность своей отставки

По словам Венедиктовой, заявления о ее отставке не существует.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - прокомментировала слухиВВВ Венедиктова.

Также генпрокурор добавила, что и не собирается писать такое заявление, потому что это безответственно.

"Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в кресле, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - подчеркнула Венедиктова.

Также она отметила, что если если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутатам придется ее уволить в установленном законом порядке.

"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - резюмировала она.

Как стало известно ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации.


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