Венедиктова прокомментировала возможность своей отставки

По словам Венедиктовой, заявления о ее отставке не существует.

"Заявление по собственному желанию я не писала ни вчера, ни неделю тому назад, ни месяц назад, ни когда меня назначали на должность. Такого заявления не существует", - прокомментировала слухиВВВ Венедиктова.

Также генпрокурор добавила, что и не собирается писать такое заявление, потому что это безответственно.

"Для меня это все серьёзно, я не пришла посидеть в кресле, я пришла изменить. У меня есть шанс, и я его не упущу", - подчеркнула Венедиктова.

Также она отметила, что если если Верховная Рада примет решение, что ей пора уходить с должности генпрокурора, то депутатам придется ее уволить в установленном законом порядке.

"Соберут подписи, вызовут меня, я отвечу на все вопросы, они проголосуют, и увидим, что будет. До тех пор, пока Верховная Рада не проявит свою волю, я остаюсь на должности генерального прокурора", - резюмировала она.

Как стало известно ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации.