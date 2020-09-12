Интеграция России и Беларуси: в МИД РФ обозначили ключевые проблемы

Дипломат Российской Федерации отметила, что "период интеграций исторический" достаточно сложный, а мировая экономика "страдает от последствий распространения коронавируса даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы".

"Два государства, ничего удивительного, что эти интеграционные процессы проходят действительно небыстро и действительно непросто порой. Потому что есть целый ряд соответствующих факторов: и экономический, и финансовый...", - сказала Захарова.

Стоит отметить, что Кремль в декабре 2019 года предлагали принять программу углубления интеграции к 20-летию Договора о создании Союзного государства России и Беларуси, подписанного 8 декабря 1999 года. После этого была создана рабочая группа, стороны разрабатывали 31 проект отраслевых "дорожных карт", однако программу до сих пор не приняли.

Ранее сообщалось, что лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко.