Тихановская отозвалась о поддержке Лукашенко Кремлем

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск, передает УРА-Информ.
"Путин поддерживает его , хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.
По мнению политика, президент России занял выжидательную позицию касательно происходящего в Беларуси.
"Полагаю, онВВ решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - резюмировала она.
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попросила Российскую Федерацию, как и другие страны, уважать суверенитет Беларуси.
"Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - добавила Тихановская.
Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью российским СМИ заявил, что протестами в его стране управляются США, Польшей, Чехией, а также Украиной и Литвой.
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