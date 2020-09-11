Тихановская отозвалась о поддержке Лукашенко Кремлем

"Путин поддерживает его , хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.

По мнению политика, президент России занял выжидательную позицию касательно происходящего в Беларуси.

"Полагаю, онВВ решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - резюмировала она.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попросила Российскую Федерацию, как и другие страны, уважать суверенитет Беларуси.

"Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - добавила Тихановская.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью российским СМИ заявил, что протестами в его стране управляются США, Польшей, Чехией, а также Украиной и Литвой.