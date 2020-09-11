13:44 11.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246555:Nataly

Тихановская отозвалась о поддержке Лукашенко Кремлем

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Росссйской Федерацией режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск, передает УРА-Информ.

Тихановская отозвалась о поддержке Лукашенко Кремлем

"Путин поддерживает его , хотя и не очень активно", - сказала Тихановская.

По мнению политика, президент России занял выжидательную позицию касательно происходящего в Беларуси.

"Полагаю, онВВ решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - резюмировала она.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская попросила Российскую Федерацию, как и другие страны, уважать суверенитет Беларуси.

"Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - добавила Тихановская.

Ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью российским СМИ заявил, что протестами в его стране управляются США, Польшей, Чехией, а также Украиной и Литвой.


Поделиться

Читайте также:

  • Бывший президент Польши Александр Квасьневский поделился своим мнением по поводу митингов в Беларуси, на которых люди требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку.

  • В российском Брянске госпитализировали 5 украинцев, которые находились в одном вагоне с китаянкой, у которой было подозрение на новый вид коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в субботу, 22 февраля.

  • В Верховном суде Беларуси наотрез отказались возбуждать делоВ о непризнании результатовВ президентских выборов 2020 года, когда победу, по подсчетам комиссии одержал действующий президент Александр Лукашенко. Об этомВ сообщает издание TUT.by, передает УРА-Информ.

  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановском заявила, що акції протесту проти нечесних виборів президента в 2020 році ніколи не зупиняться. За її словами, люди на протестах є "силою", яка чинить тиск на Олександра Лукашенка. Про це вона заявила в інтерв'ю каналу NHK, передає УРА-Інформ.

  • У центрі Москви невідомі відкрили стрілянину, постраждав чоловік. Про це в четвер, 19 грудня, повідомляє telegram-канал радіостанції "Говорить Москва".

  • Колишній кандидат в президенти Білорусії Світлана Тіхановском розповів, чому прийняла рішення втекти з країни на другий день після виборів.

  • На сайті Міністерства внутрішніх справ Білорусі була розміщена інформація про розшук чинного глави держави Олександра Лукашенка. Як повідомляє білоруське видання Наша Нива, відповідна інформація була розміщена після злому сайту хакерами, передає УРА-Інформ.

  • "Той, хто подивиться в Росії на цифрову карту, найчастіше побачить світ таким, яким його уявляє Кремль. Цьому пішла тепер і компанія Apple зі своїми картами і додатком про погоду: анексувати Крим там тепер відноситься до Росії, - пише швейцарське видання Tages-Anzeiger . - (...) Кордон на мапі пролягає між Кримом і Україною. По крайней мере, для користувачів, які відкривають карту в Росії ".

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко може бути притягнутий до кримінальної відповідальності після того, як він залишить посаду глави держави. Мова йде не тільки про Лукашенка - будь-яка людина в разі доведення його провини може зіткнутися з аналогічною ситуацією. Про це заявила представник кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановском Ольга Ковалькова в ефірі Ехо Москви, передає УРА-Інформ.
 
Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва Тимати разошелся с женой: Решетова рассказала подробности Летающие автомобили постепенно становятся реальностью Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
Проишествия
  • 13:29 Пожары в США набирают обороты: число погибших стремительно растет
  • 13:26 В ДТП погиб соратник Кличко: подробности
  • 13:18 Под Житомиром упал дельтаплан: есть жертва
  • 12:49 Страшный пожар в Бейруте: названа возможная причина
  • 11:54 Соловьев поглумился над отравлением Навального
  • 09:39 19 лет с момента террористической атаки на США: эти кадры помнят все
  • 09:29 Жуткое ДТП на Киевщине: пятеро погибших, 20 пострадавших
  • 08:34 В Одессе наконец-то убрали с пляжа затонувший танкер Delfi
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив