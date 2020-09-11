12:37 11.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось за неделю

Сегодня, 11 сентября, министерство здравоохранения обновило список стран мира, который важен в первую очередь для украинских туристов.

Список стран

Так в "зеленую" зону среди прочих входят: Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Румыния, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Грузия, Египет, Люксембург, Шри-Ланка, Нигерия, Того, Тунис, Иран, Ирландия, Мальта и Доминиканская Республика.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу минздрава.

В свою очередь в "красный" список попали: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Боливия, Гондурас, Парагвай, Ирак, Колумбия, Бразилия, Перу, Мальдивы, Коста-Рика, Бахрейн и Аргентина.

За неделю Румыния сумела из "красной" зоны перейти в "зеленую".

Чем важен этот список? В первую очередь для украинских туристов. После возвращения из стран "зеленой" зоны не нужно сдавать тестов или сидеть на карантине. В тоже время после возвращения из "красной" страны нужно отсидеть 14 дне на карантине или сдать за свой счет тест на COVID-19, чтобы не быть на изоляции две недели.

За последние сутки в Украине более 3000 новых случаев заражения.


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