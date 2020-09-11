Соловьев поглумился над отравлением Навального

Комментируя выборы в Украине, Собчак назвала Киселева и Соловьева проститутками - ФОТО Российская телеведущая Ксения Собчак шокирована информацией Первого канала, согласно которой на президентских выборах в Украине лидирует Ярош. Табличку, продемонстрированную зрителям в эфире Первого канала Ксения назвала "фейковой".

НАТО реагирует на попытку отравления Алексея Навального Все члены Североатлантического альянса осуждают нападение на Алексея Навального. Об этом заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Североатлантический альянс считает, что Россия должна ответить на серьезные вопросы в связи с попыткой отравить российского оппозиционера.

Во Львовской области на предприятии отравились 9 человек Во Львовской области с симптомами пищевого отравления в больницу были госпитализированы девять человек-работников одного из предприятий в возрасте от 19 до 45 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во Львовской области.

Ліки обійшлися українцям у 27 мільярдів гривень Українці протягом 2012 року набули ліків на суму в 27 мільярдів гривень.

У МЗС України різко відреагували на отруєння Навального В українському МЗС різко відреагували на дані німецьких лікарів про наявність слідів отрути групи Новачок в організмі російського опозиціонера Олексія Навального. Відомство строго засуджує черговий злочин влади Російської Федерації. Про це сказано в заяві українського відомства ввечері в середу, 2 вересня, передає УРА-Інформ.

У Рівному школярі отруїлися в місцевій їдальні У Рівному школярі масово отруїлися в місцевій їдальні навчального закладу. Про це повідомляє Головне управління Госпродпотребслужби області.

Меркель пов'язує "Північний потік-2" з отруєнням Навального Канцлер ФРН Ангела Меркель готова зв'язати "Північний потік-2" з відповіддю Російської Федерації на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. При цьому поки рано визначати, які наслідки для газопроводу буде мати інцидент з Навальний. Про це заявив спікер уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Bloomberg.