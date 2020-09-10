09:00 10.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Богдан признался, что сотрудники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал весьма интересную информацию по поводу действующих сотрудников ОП в интервью Дмитрию Гордону.

Богдан признался, что сотрудники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

В частности, он рассказал, что действующие чиновники Офиса президента тайно проводят встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. При этом все этом происходит вроде бы как случайно, но весьма часто.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Гордон.

"Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в центре Киева), где "совершенно случайно" обедают с Петром Алексеевичем. И эти "совпадения" бывают очень-очень часто", - заявил Богдан.

Он также добавил, что лично встречается с Порошенко также и действующий глава Офиса президента Андрей Ермак. Он добавил, что несмотря на то, что против Порошенко открыли много дел, к никаким посадкам в итоге это не приведет.

Андрей Богдан также добавил, что встречи сотрудников Офиса президента с бывший главой государства проходят весьма часто, там они обсуждают различные вопросы, в том числе и те, чтобы увеличить рейтинг Порошенко.

Ранее Зеленский отмечал, что власть съела Богдана.


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