11:19 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Тихановская обратилась к россиянам: она призывает не верить пропаганде

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение к россиянам, в котором призвала граждан Росссийской Федерации не верить "лживой российской пропаганде", и рассказала об истинной причине, по которой белорусский народ требует ухода президента Александра Лукашенко. Обращение лидер оппозиции Тихановской обнародовал Telegram-канал Пул первой, передает УРА-Информ.

Тихановская обратилась к россиянам: она призывает не верить пропаганде

Также политик рассказала о масштабных фальсификациях на выборах президента в стране, которые стали причинами массовых акций протеста в Беларуси.

"Нелегитимный президент отдал приказ стрелять в безоружных граждан, забрасывать их гранатами, использовать газ и водометы. Более 10 тысяч человек были арестованы, семь погибли, сотни были истерзаны и подверглись насилию. Это не могло случиться без прямого приказа власти", - сказала Тихановская.

Также Тихановская подчеркнула, что попытка обезглавить протест не возымела успеха, поскольку тысячи белорусов ежедневно продолжают выходить на акции и они намерены добиться своего и свергнуть действующего президента.

По словам Тихановской, у белорусского народа три предельно простых требования:

- уход Лукашенко;

- новые честные, прозрачные выборы с участием всех кандидатов;

- освобождение всех политзаключенных и расследование всех преступлений против белорусов.

"Ни на каком этапе это не была борьба против России, и уверена, не станет таковой", - сказала Тихановская и добавила, что граждане Беларуси настроены на максимально дружественные отношения со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны.

Как стало известно ранее, в Белоруссии продолжаются протесты против действующего президента Александра Лукашенко. Местная милиция все жестче разгоняет митингующих и пока не понятно, чем все это закончится.


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