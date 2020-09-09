11:52 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Рейтинг партий: "Слуга Народа" стремительно теряет поддержку

Появился новый рейтинг поддержки партий. На первом месте остается президентская "Слуга Народа", но она продолжает терять поддержку.

Рейтинг партий:

По результатам опроса Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября президентскую партию поддерживает 25,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. При этом в конце июля "Слугу Народу" поддерживало 28%, а уже в начале августа – 26. Напомним, что на выборах 2019 партия получила 43 %.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

На второй строчке в рейтинге партий расположилась "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую готовы проголосовать 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Сразу за ней партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" – 15,6%. На четвертом месте "Батькивщина" с поддержкой 9,4%.

Также, если бы выборы прошли сейчас, то в Верховную Раду могла бы попасть партия Олега Ляшко – "Радикальная Партия", ее поддерживает шесть процентов из тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Отметим, что Владимира Зеленского поддерживает 44 процента, и он снова мог бы выиграть президентские выборы, если бы они прошли сейчас.


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