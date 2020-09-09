Лукашенко обвиняет Запад и Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси

По его словам, американцы управляют протестами в Беларуси через административный центр в Варшаве. Он отмечает, что его страну пытались "пощекотать" различными учениями возле границы. Он отметил, что ему пришлось мобилизовать полармии, чтобы исправить эту ситуацию и в будущем это будет полезно. Он отметил, что усилил охрану государственных границы по всем направлениям, кроме России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет - американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал он.

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