12:37 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246516:labazovych

Лукашенко обвиняет Запад и Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в большом интервью российским СМИ заявил, что протестами в его стране управляются США, Польшей, Чехией, а также Украиной и Литвой.

Лукашенко обвиняет Запад и Украину в дестабилизации ситуации в Беларуси

По его словам, американцы управляют протестами в Беларуси через административный центр в Варшаве. Он отмечает, что его страну пытались "пощекотать" различными учениями возле границы. Он отметил, что ему пришлось мобилизовать полармии, чтобы исправить эту ситуацию и в будущем это будет полезно. Он отметил, что усилил охрану государственных границы по всем направлениям, кроме России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

"Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет - американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр - это Чехия. Ну, а потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают там опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь", - сказал он.

Ранее Лукашенко заявлял, что вомзможно немного пересидел на должности президента. В 


Поделиться

Читайте также:
 
Армия стран НАТО проводит учения в исключительной экономической зоне России Выборы в США: рейтинг Трампа резко взлетел Рейтинг партий: "Слуга Народа" стремительно теряет поддержку Зеленскому доверяет намного больше, чем Порошенко и Януковичу после года у власти
Проишествия
  • 15:19 На Донбассе двое военных подорвались на мине
  • 14:25 В год Украина теряет от 70 млрд грн из-за ДТП
  • 16:57 Навальный вышел из комы
  • 16:42 Меркель связывает "Северный поток-2" с отравлением Навального
  • 12:21 На концерте Земфиры погиб человек
  • 16:26 В центре Тбилиси прогремел сильный взрыв: есть пострадавшие
  • 15:08 В Одессе из танкера вылилось топливо: что происходит с водой
  • 15:06 Ужасная трагедия в Германии: мать убила пятерых детей в квартире
  • 13:20 Пожар на Луганщине: раненые военные и поврежденные дома
  • 12:29 В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального
  • 11:30 Дело Ефремова: актер признал свою вину
  • 11:35 В Киеве напали на народного депутат: Полиция ввела план "перехват"
  • 16:57 В Борисполе женщина решила погулять по крылу самолета перед взлетом
  • 14:39 В ВУЗе Львова на продажу варят тяжелые наркотики
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив