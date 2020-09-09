14:02 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Исчезновение Колесниковой: белорусскую оппозиционерку арестовали

Похищенная ранее член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова арестована. Об этом белорусскому изданию TUT.BYВВВ рассказал отец Марии Александр Колесников, передает УРА-Информ.

Исчезновение Колесниковой: белорусскую оппозиционерку арестовали

По словам отца оппозиционерки, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.

Ранее стало известно о том, что в квартире Марии Колесниковой в МинскеВВВ проходит обыск.

Как сообщалось ранее, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов Минска сообщили, что проверяет информацию о похищении.


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