Исчезновение Колесниковой: белорусскую оппозиционерку арестовали

По словам отца оппозиционерки, задержанная находится в СИЗО № 1 на Володарского.

"Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу", — сказал Колесников.

Ранее стало известно о том, что в квартире Марии Колесниковой в МинскеВВВ проходит обыск.

Как сообщалось ранее, 7 августа, в центре Минска похитили одного из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову. Неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники правоохранительных органов Минска сообщили, что проверяет информацию о похищении.