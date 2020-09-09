12:08 09.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Армия стран НАТО проводит учения в исключительной экономической зоне России

Во вторник норвежские вооруженные силы объявили, что они начали учения с союзными по НАТО армиями из Норвегии, Великобритании и США в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море.

Армия стран НАТО проводит учения в исключительной экономической зоне России

"Многонациональные силы встретились у берегов Лофотенских островов и вместе вышли в сторону Баренцева моря. Норвегия представлена ​​фрегатом KNM Thor Heyerdahl, Великобритания - фрегатом HMS Sutherland и вспомогательным кораблем RFA Tidespring, а США - эсминцем USS Ross", - говорится в заявлении норвежских вооруженных сил.

Об этом пишет УРА-Информ.

По данным Barents Observer, это первый случай с 1990-х годов, когда военные корабли НАТО участвовали в операции по обеспечению безопасности в исключительной экономической зоне России в Баренцевом море без участия Северного флота России. Ранее, до аннексии Крыма Россией в 2014 году, норвежские корабли заходили в российские порты на севере.

Операция в Баренцевом море проводится при поддержке датских истребителей. Как сообщают норвежские вооруженные силы, "обучение с союзниками на море и в воздухе позволяет беспрепятственно сотрудничать, а также способствует пониманию ситуации в регионе".

Ранее мы сообщали, что НАТО отреагирует на попытку отравления Алексея Навального.


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