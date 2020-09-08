Лукашенко розповів, коли впаде РФ

По словам вечного президента Беларуси, с подобной ситуацией, как внутри государства сейчас, Россия не справится.

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя", - сказал Лукашенко.

По словам политика, всему виной - американцы.

"Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но эту историю — это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла — это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого", - отметил президент Беларуси.

акже Лукашенко предрек России повторение судьбы Беларуси.

"Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте", - отметил он.

Подитожив, Лукашенко добавил, что, если рухнет Беларусь – рухнет и Россия.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью представителям российских средств массовой информации. На данный момент его еще не показали на телевидении, но некоторые издания уже цитируют высказывания белорусского президента.