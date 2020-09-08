Лукашенко обратился к Украине: в Минске требуют возвращения Кравцова и Родненкова

Лидер Белаурси рассказал, что он получил данный от пограничников, согласно которой Колесникову, Родненкова и Кравцова задержали в буферной зоне между границами Беларуси и Украины. Ему доложили, что коллеги выбросили Колесникову из транспортного средстваВВ и уехали.

Теперь в Минске просят официальный Киев, чтобы граждане РБ Кравцов и Родненков вернулись домой.

"Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран", - цитирует информагентство журналиста Евгения Рожкова, который пересказал слова Александр Лукашенко, озвученные во время интервью россиянам.

Как сообщалось ранее, появилась новая информация по поводе места пребывания белорусского оппозиционера Марии Колесниковой, которая вчера пропала в Минске.