15:34 08.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лукашенко обратился к Украине: в Минске требуют возвращения Кравцова и Родненкова

Власти Беларуси официально просят Украину обеспечить возвращение участников Координационного совета оппозиции Беларуси Антона Родненкова и Ивана Кравцова на территорию республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президентаВВВ Беларуси Александр Лукашенко, передает УРА-Информ.

Лукашенко обратился к Украине: в Минске требуют возвращения Кравцова и Родненкова

Лидер Белаурси рассказал, что он получил данный от пограничников, согласно которой Колесникову, Родненкова и Кравцова задержали в буферной зоне между границами Беларуси и Украины. Ему доложили, что коллеги выбросили Колесникову из транспортного средстваВВ и уехали.

Теперь в Минске просят официальный Киев, чтобы граждане РБ Кравцов и Родненков вернулись домой.

"Белорусская сторона, по словам Лукашенко, также "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран", - цитирует информагентство журналиста Евгения Рожкова, который пересказал слова Александр Лукашенко, озвученные во время интервью россиянам.

Как сообщалось ранее, появилась новая информация по поводе места пребывания белорусского оппозиционера Марии Колесниковой, которая вчера пропала в Минске.


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