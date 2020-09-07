12:33 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, где лечится от коронавируса Тимошенко: личный пляж, озеро и свежий воздух (ВИДЕО)

Стало известно, где продолжает лечиться от коронавируса лидер фракции "Батькившина" Юлия Тимошенко, которая сумела преодолеть самую грозную фазу заболевания.

Стало известно, где лечится от коронавируса Тимошенко: личный пляж, озеро и свежий воздух (ВИДЕО)

Тимошенко продолжает лечение, и уже даже работает, в личном коттедже в поселке по Старообуховской трассе в Козине. Коттеджный город закрытого типа называется "Срибна хвыля". У Тимшенко, которая продолжается лечение вместе с дочерей и ее супругом Артуром Чечеткиным, есть личный пляж и живописный сад. По документам дом имеет 588 кв м. и земельный участок 33 сотки. Он принадлежит кузине политика Татьяне Шараповой, это дочь Антонины Ульяхиной, тети Тимошенко.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

Стоит отметить, что Ульяхина также владеет еще 27 сотками по соседству. С дрона журналистам удалось увидеть открытые окна, в тоже время есть и фонтан посреди озера, а на пляже на Днепре стоят шезлонги и припаркован водный мотоцикл. Отметим, что весь двор в петуньях, а возле входа замечены кусты в виде кубов.

Ранее сама Тимошенко поблагодарила всех, кто за нее переживал и молился за улучшение ее здоровья.


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