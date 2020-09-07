Разумков рассказал, готов ли Зеленский снова распустить Парламент

Разумков отметил, что он готов выполнить такое возможное решение президента Украины, если для роспуска Парламента будут конституционные основания.

Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

"Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня, таких оснований нет. Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу Вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим", – заявил Разумков.

Он добавил, что все критерии роспуска Парламента четко прописаны в Конституции Украины и на данный момент нет никаких оснований для этого.

Разумков отметил, что есть коалиция в Раде, работают депутаты, а также сформирован и работает Кабинет Министров.

В тоже время Разумков прокомментировал эффективность работы народных депутатов: "По-разному бывает, жизнь изменчива, сегодня вам легче, завтра может быть настроение другое. Но вы понимаете, настроение не должно влиять на Конституцию и законы".В

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