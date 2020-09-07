Разумков рассказал, готов ли Зеленский снова распустить Парламент

Спикер Парламента Дмитрий Разумков поделился своим мнением по поводу того, предпримет ли президент Украины Владимир Зеленский еще одну попытку распустить Верховную Раду.
Разумков отметил, что он готов выполнить такое возможное решение президента Украины, если для роспуска Парламента будут конституционные основания.
Об это пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.
"Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня, таких оснований нет. Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу Вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим", – заявил Разумков.
Он добавил, что все критерии роспуска Парламента четко прописаны в Конституции Украины и на данный момент нет никаких оснований для этого.
Разумков отметил, что есть коалиция в Раде, работают депутаты, а также сформирован и работает Кабинет Министров.
В тоже время Разумков прокомментировал эффективность работы народных депутатов: "По-разному бывает, жизнь изменчива, сегодня вам легче, завтра может быть настроение другое. Но вы понимаете, настроение не должно влиять на Конституцию и законы".В
Ранее мы сообщали, что Зеленский может сменить генпрокурора.
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