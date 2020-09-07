Президент Сербии не знал, что подписывает: неожиданная реакция во время встречи с Трампом (ВИДЕО)

Означает ли поведение президента Сербии, что он не знал, какое соглашение подписал? Его реакция на слова Дональда Трампа и нервное перелистывание бумажек может свидетельствовать о том, что он не читал документ

Об этом пишет УРА-Информ.

В пятницу президент США заявил, что после двухдневных переговоров Сербия и Косово решили нормализовать свои взаимные экономические отношения. Президент США поздравил Вучича в своем твиттере и назвал объявление о переносе сербского посольства в Иерусалим смелым и историческим шагом.

Президенты США и Сербии и премьер-министр Косово Абдулла Хоти участвовали в подписании соглашения о замораживании переговоров о политической нормализации на год. Широко обсуждаемая ситуация произошла, когда Дональд Трамп объявил о переносе посольств Сербии и Косово в Иерусалим.

Именно тогда Вучич начал нервничать, как будто был удивлен этой информацией. Просматривая документы, он не скрывал своего смущения, оглядывая Овальный кабинет и разглядывая людей, собравшихся вокруг него.

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