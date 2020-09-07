09:00 07.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Порошенко определился со своим кандидатом на выборах мэра Львова

Партия "Европейская Солидарность" и ее лидер Петр Порошенко определились с кандидатом, который будет представлять их на выборах городского главы Львова.

Порошенко определился со своим кандидатом на выборах мэра Львова

ЕС и Порошенко сделали ставку на народного депутата Олега Синютку, который с 2014 по 2019 год был руководителем Львовской областной государственной администрацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы. Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте", - заявил Синютка.

Ранее мы сообщали, что Петр Порошенко может отправить свою жену Марину на выборы городского главы в Киеве.


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