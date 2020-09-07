Порошенко определился со своим кандидатом на выборах мэра Львова

ЕС и Порошенко сделали ставку на народного депутата Олега Синютку, который с 2014 по 2019 год был руководителем Львовской областной государственной администрацией.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Он снова станет центром науки и образования, и сможет реализовать свой потенциал. Львов вернет себе технологическую славу. Произведенное во Львове будет знаком качества в Европе и в мире. Мы должны развить туризм другого качества - для научных конференций и бизнес-форумов. Нам нужен другой статус: если ты не был во Львове - ты не видел Европы. Львов должен быть партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и всех столиц, где люди уважают друг друга, где гордятся тем, что живут в таком славном месте", - заявил Синютка.

Ранее мы сообщали, что Петр Порошенко может отправить свою жену Марину на выборы городского главы в Киеве.