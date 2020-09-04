16:15 04.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Тихановская угрожает Лукашенко вечными протестами

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что акции протеста против нечестных выборов президента в 2020 году никогда не остановятся. По ее словам, люди на протестах являются "силой", которая оказывает давление на Александра Лукашенко. Об этом она заявила в интервью каналу NHK, передает УРА-Информ.

Тихановская угрожает Лукашенко вечными протестами

Лидер опозиции в Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала предложение действующего президента государства Александра Лукашенко о проведении повторных президентских выборов после внесения изменений в Конституцию РБ. По ее словам, до обсуждения конституционных поправок необходимо провести еще одно голосование. Также она считает, что люди не примут предложение Лукашенко, потому что это займет "много времени".

Тихановская отметила, что оппозиция понимает, что власти Российской Федерации играютВВВ "огромную роль" в Беларуси. По ее словам, тот факт, что у Лукашенко слишком тесные отношения с Россией, "не очень хороший знак".

Тихановская выразила решимость работать с людьми в Беларуси для достижения смены правительства. Она добавила, что ее "душа в Беларуси", и отметила, что вернется в страну "первым поездом" в тот день, когда почувствует себя "в безопасности".

Ранее стало известно, Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться около украинских границ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.


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