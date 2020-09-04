Тихановская угрожает Лукашенко вечными протестами

Лидер опозиции в Беларуси Светлана Тихановская прокомментировала предложение действующего президента государства Александра Лукашенко о проведении повторных президентских выборов после внесения изменений в Конституцию РБ. По ее словам, до обсуждения конституционных поправок необходимо провести еще одно голосование. Также она считает, что люди не примут предложение Лукашенко, потому что это займет "много времени".

Тихановская отметила, что оппозиция понимает, что власти Российской Федерации играютВВВ "огромную роль" в Беларуси. По ее словам, тот факт, что у Лукашенко слишком тесные отношения с Россией, "не очень хороший знак".

Тихановская выразила решимость работать с людьми в Беларуси для достижения смены правительства. Она добавила, что ее "душа в Беларуси", и отметила, что вернется в страну "первым поездом" в тот день, когда почувствует себя "в безопасности".

Ранее стало известно, Украина готова идти на жесткие шаги, если недружественные действия Беларуси будут продолжаться около украинских границ, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.