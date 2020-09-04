Президент Украины выступит на Генассамблее ООН

Пресс-секретарь отметила, что из-за пандемии коронавируса нового поколения, которая не сбавляет темпы во всем мире, Генеральная ассамблея ООН пройдет в онлайн-формате.

"В частности, в настоящее время ООН подготовила предварительную таблицу выступлений глав государств и правительств онлайн на общих дебатах 75-й сессии Генассамблеи 22-29 сентября. Выступление президента Украины Владимира Зеленского запланировано на 23 сентября, оно состоится во второй половине дня", - добавила Мендель.

Ранее стало известно, что все члены Североатлантического альянса осуждают нападение на Алексея Навального. Об этом заявил сегодня глава НАТО Йенс Столтенберг. Он добавил, что Североатлантический альянс считает, что Россия должна ответить на серьезные вопросы в связи с попыткой отравить российского оппозиционера.