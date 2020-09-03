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В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального

В украинском МИД резко отреагировали на данные немецких врачей о наличии следов яда группы Новичок в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Ведомство строго осуждает очередное преступление властей Российской Федерации. Об этом сказано в заявлении украинского ведомства вечером в среду, 2 сентября, передает УРА-Информ.

В МИД Украины резко отреагировали на отравление Навального

"Остро осуждаем очередной преступный акт российских властей, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД добавили, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту "бесчеловечную расправу Кремля" над Навальным.

"Только единодушная твердая позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в украинском МИДе.

Как сообщалось ранее, Олег Навальный, младший брат отравленного оппозиционного отравленного политика Алексея Навального, обвинил главного врача омского медицинского учреждения №1 Александра Мураховского в том, что он специально мешал отправке Алексея на лечение в Германию.


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