В Белом доме отреагировали на отравлении Навального

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены результатами (исследования), объявленными сегодня. Отравление Алексея Навального является абсолютно постыдным", - написал в Твиттере Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Об этом пишет УРА-Информ.

Напомнили также, что "Россия уже использовала "Новичок" в прошлом".

"Мы будем работать с союзниками и международным сообществом, чтобы привлекать людей в России к ответственности, куда бы ни направлялись доказательства, и предотвращать финансирование их злонамеренных действий", - добавил он.

В записи, подписанной представителем КНБ Джоном Уллётом, подчеркивалось, что "русские имеют право выражать свои взгляды мирно, не опасаясь какого-либо наказания, и уж точно не с применением химикатов".

Ранее в среду правительство Германии заявило, что есть "явные доказательства" попытки отравить Навального "Новичком".

Навальный, один из лидеров оппозиции в России, был госпитализирован 20 августа в Омске, Сибирь. Ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву, и он потерял сознание. Сейчас он находится в больнице в Берлине.