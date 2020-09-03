11:18 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ТКГ по Донбассу приняла важные решения о разведении сил и разминировании

Во время заседания ТКГ, которое прошло третьего сентября, было согласовано четыре новых участка разведения сил и средств на временно оккупированных территориях украинского Донбасса. Также были выделены 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Офис президента Украины.

ТКГ по Донбассу приняла важные решения о разведении сил и разминировании

Также в ведомстве отметили, что группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и подготовить к завершению проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.

Также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Стоит отметить, что разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь текущего года.

Стало известно и то, что все стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Ранее сообщалось, что бывший внештатный советники секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал скандальные высказывания заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса Витольда Фокина.


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