ТКГ по Донбассу приняла важные решения о разведении сил и разминировании

Также в ведомстве отметили, что группе по вопросам безопасности поставили задачу разработать детальный план и подготовить к завершению проект дополнения к рамочному решению ТКГ о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года. На каких именно участках планируют в будущем провести разведение сил, пока не разглашают.

Также были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования на востоке Украины. При этом, 20 участок вблизи Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе.

Стоит отметить, что разминирование участка вблизи Золотого предварительно запланировано на ноябрь текущего года.

Стало известно и то, что все стороны полностью согласовали рамочное решение о противоминной деятельности, которая станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем.

Ранее сообщалось, что бывший внештатный советники секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал скандальные высказывания заместителя главы делегации Киева в Трехсторонней контактной переговорной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса Витольда Фокина.