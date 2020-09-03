12:23 03.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Главные прогульщики Верховной Рады: кто они

Стало известно, какие партии больше всего "прогуливают" заседания Верховной Рады с начала работы девятого созыва Парламента.

Главные прогульщики Верховной Рады: кто они

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в первый год работы и опубликовал свои данные. Так самые высоки показатели посещения Парламента у двух партий – "Слуга Народ" и "Европейская Солидарность". У президентской партии в среднем пленарные заседания посещали 78% депутатов, у партии Петра Порошенко - 75%.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу КИУ.

Ниже показатель у фракции "Голос". В среднем пленарные заседания посещали 72% депутатов этой фракции. Ниже показатели у двух других фракций: 62% депутатов "Оппозиционной платформа "За жизнь" и 61% депутатов "Батькивщины" в среднем посещали заседания Парламента.

Глава КИУ Алексей Кошель отметил, что часто говорят о том, что депутаты нового созыва, чаще посещают заседания Парламенте, чем их предшественники, однако это не так.

"Однако цифры указывают, что такая оценка не всегда соответствует действительности. К примеру, за первый год работы ВР IX созыва ни одна фракция не имеет показателей посещаемости выше 80%. Тогда как в ВР VIII созыва сразу несколько фракций демонстрировали такие результаты", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что Петр Порошенко может баллотироваться в мэры Киева.


  
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